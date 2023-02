Antonio Conte resta in Italia per riprendersi dall’intervento: l’annuncio del Tottenham

Dopo l’intervento chirurgico a cui si è dovuto sottoporre per l’asportazione della cistifellea, Antonio Conte aveva fatto rientro sulla panchina del Tottenham per guidare la squadra. In seguito alla recente sconfitta subita in Champions League dal Milan a San Siro, il tecnico salentino degli Spurs si è sottoposto a un controllo post-operatorio di routine e ha deciso di restare in Italia per completare il percorso. Nel frattempo sarà Cristian Stellini a sostituirlo: “Dopo un controllo post-operatorio di routine in Italia ieri, Antonio Conte rimarrà nella sua casa di famiglia per riprendersi dal suo recente intervento chirurgico. La salute è la considerazione più importante e tutti al Club gli augurano ogni bene. Cristian Stellini assumerà l’incarico di allenatore della prima squadra”.

Following a routine post-operation check in Italy yesterday, Antonio Conte will remain at his family home to recover from his recent surgery.

Health is the most important consideration and everyone at the Club wishes him well.

Cristian Stellini will assume First Team duties. pic.twitter.com/k9L4ZcpGhv

