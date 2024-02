Stellini: “Conte? C’è grande voglia di tornare, ma dipende tutto dal progetto”

Intervenuto ai microfoni di Cusano Italiano TV, il vice allenatore storico di Antonio Conte, Cristian Stellini, ha così parlato del tecnico leccese: “Conte ha voglia di tornare in panchina, ma dipenderà dal progetto che gli verrà proposto – ha confermato Cristian Stellini, storico vice di Conte -. Vuole un lavoro che lo stimoli come già successo in passato. Quando tornerà lo deciderà il mister – ha assicurato Stellini a Cusano Italia TV -, sono decisioni che spettano a lui e non mi permetto di andare oltre. Posso solo dire che c’è voglia di tornare e che parliamo di un grande allenatore che spende il 110% di sé. Su quale squadra scelta posso dire che possono essere tutte o nessuna, visto il suo livello altissimo qualsiasi squadra può essere adatta ma la differenza la farà il progetto che eventualmente gli verrà proposto”. Ricordiamo che – come già raccontato – sulle tracce di Conte ci sono il Milan e il Napoli.

Foto: Instagram Conte