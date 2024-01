Conte vuole il Milan: Ibra e Moncada aprono. Ma Furlani…

Antonio Conte al Milan, un’idea concreta? Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello durante Sportitalia Mercato, non c’è stato alcun incontro diretto tra Antonio Conte e il Milan. Moncada e Ibrahimovic spingono per un futuro con il tecnico italiano, ma ci sarebbe da convincere Furlani, che starebbe pensando a Thiago Motta per diversi ragionamenti: la rilevanza del personaggio, l’ingaggio importante e la costruzione della squadra. Conte, dunque, ha una priorità e si chiama Milan. Tutti da vivere i prossimi passaggi.

Foto: Twitter Tottenham