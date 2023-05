Stankovic: “Passo indietro? È stato un pensiero ma poi è passato. Sto fino alla fine con i ragazzi”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Torino: , il tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic, è tornato a parlare di ciò che è successo dopo la brutta sconfitta di Firenze: “Se qualcuno mi ha convinto a rimanere? Tutti mi hanno convinto perchè non voglio che i ragazzi subiscano quanto subito nel secondo tempo a Firenze. Io non ho 30 anni di carriera e posso gestire certi momento che nemmeno qualcuno più esperto di me può gestire. Ho avuto un pensiero ma poi è passato. Ero insieme ai ragazzi in questa giornata che era particolare. Ma niente di che. In conferenza stampa dopo la Fiorentina non avete sentito? Ho detto qualcosa di dimissioni? Si parla con la società. Sto fino alla fine con i ragazzi, è il posto unico dove voglio stare”.

Foto: Instagram Sampdoria