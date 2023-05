Samp, allenamento con Stankovic dopo le dimissioni (respinte) di ieri alle 20

Dejan Stankovic aveva presentato le dimissioni subito dopo la netta sconfitta di Firenze, come vi avevamo già raccontato. Verso le 20 ieri aveva manifestato l’intenzione di lasciare, visibilmente deluso per una stagione sempre più compromessa e per una sconfitta umiliante. La dirigenza gli aveva chiesto di riflettere bene, oltretutto a sei giornate dalla fine sarebbe stato complicato trovare una soluzione. E i contatti della tarda mattinata hanno portato alla volontà di andare avanti, quindi il prossimo allenamento – tra pochi minuti – sarà ancora con Stankovic. La salvezza è ormai compromessa, la Samp sta vivendo una stagione da incubo.