Stankovic: “Matic è un guerriero. Mourinho può logorare, ma ti dà grande carica”

Dejan Stankovic, raggiunto dai microfoni de “La Gazzetta dello Sport“, ha parlato di Nemanja Matic, possibile nuovo acquisto della Roma: “Mourinho in tre club differenti con Matic? Significa che per lui ha due doti fondamentali: affidabilità e lealtà. Significa che sa di potersi fidare di lui sia in campo che nello spogliatoio, che è una persona seria, con dei grandi valori e una bella famiglia che lo segue. E poi José sa bene che è un guerriero. Uno di quelli che piace a lui.

Perché nell’ultima stagione al Manchester non ha brillato? Preferisco vedere il rovescio della medaglia: diciamo che si è risparmiato per giocare altri due o tre anni a grande livello. In Premier c’è più dinamicità, mentre la Serie A è il campionato più tattico che ci sia. A quasi 34 anni, Nemanja ha l’esperienza per fare subito bene.

Uno come Mourinho può restare in una squadra non più di due o tre anni perché ti spreme? Dipende dalle situazioni. Certo, José ha un nucleo di 14-15 giocatori che utilizza sempre e che devono essere pronti a tutto. Questo può logorare, ma il fatto che ti dia fiducia è una cosa che regala carica“.

Foto: Independent