Matic sta per ritrovare Mourinho, l’allenatore che ha sempre creduto in lui

La Roma sta per chiudere il colpo Nemanja Matic, centrocampista classe 1988 in uscita dal Manchester United, con cui è in scadenza. Il giocatore era stato la prima richiesta di Mourinho una volta arrivato a Roma, la scorsa stagione, ma non riuscì a concludere l’operazione la scorsa estate.

Oggi invece è molto vicino il ricongiungimento tra il mediano e il tecnico portoghese, che ha sempre creduto in lui.

Mourinho lo aveva voluto al Chelsea, nel suo secondo mandato a Londra, nel 2014. Circa 2 anni insieme ai blues, dal gennaio a giugno 2014 e poi nella stagione 2014-15. Matic collezionò con il portoghese 79 presenze, segnando 3 gol, con il Chelsea che vinse la Premier e la Coppa di Lega Inglese nella stagione 2014-15.

Con l’addio ai blues, Mourinho passa nel 2016 al Manchester United. Prova subito a chiedere l’ingaggio di Matic dal Chelsea, ma deve attendere un anno. Il centrocampista firma con i Red Devils nell’estate 2017, con lo United che lo paga ben 44 milioni di euro.

Anche questa volta, resteranno insieme un anno e mezzo, tutta la stagione 2017-18 e i primi mesi di quella successiva, quando Mourinho fu sollevato dall’incarico.

Ora lo attende la Roma.

Foto: Twitter Chelsea