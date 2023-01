Stankovic: “Dobbiamo archiviare questo pomeriggio, non è da uomini mollare nel momento difficile”

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in seguito alla sconfitta casalinga subita dall’Udinese. Gli ospiti tornano a casa con il bottino pieno, merito dello 0-1 siglato da Ehizibue all’88’. Tre sconfitte consecutive in Serie A per i blucerchiati, il 2023 dei liguri inizia in salita e con una situazione in classifica tutt’altro che rassicurante: penultimi a quota nove punti in diciannove gare. Le parole del tecnico: “Dobbiamo archiviare questo pomeriggio. Cercare di analizzare bene, perché sarebbe davvero non da uomini mollare nel momento difficile. Nei problemi si vedono i veri guerrieri e si vede la gente col carattere forte. Ci brucia tantissimo anche oggi. Perché se una partita ti offre tre/quattro palle gol e non le sfrutti, la Serie A è crudele. Un’azione di un rimpallo, mezzo fallo e subisci gol al 90′. Non ho visto una Samp in difficoltà, ho visto una buona prestazione. A volte si segna anche su un rimpallo”.

Fase realizzativa: “Se non segni non puoi vincere. E a Marassi, da quando sono arrivato – Coppa Italia esclusa – non abbiamo ancora segnato. Sarebbe stata un’esplosione, una forza e sarei stato diverso a rispondere alle domande. I ragazzi ce la mettono tutta, purtroppo non basta. Se fai le prestazioni, hai speranza. Oggi abbiamo avuto le occasioni ma purtroppo una palla è rimbalzata male, mezzo fallo e arriva sul piede di un giocatore. Mollare non se ne parla. Dobbiamo trovare le soluzioni. Archiviamo questa partita e andiamo avanti. Siamo questi e si lavora. Se non li facevamo non avremmo trovato queste occasioni ma purtroppo il momento è così. Io non lo accetto, proverò a trovare delle soluzioni. Anche oggi siamo partiti con Djuricic, Sabiri, Gabbiadini, Lammers, Winks. Siamo stati coraggiosi, ma non siamo riusciti a concretizzare. Sono tanti episodi che non ci girano in questo momento. Soffro tantissimo per questa cosa. Ringrazio i tifosi, sono sicuro che se fai un gol scende giù la gradinata e lo stadio diventa una bolgia”.

Sabiri: “Aveva male al flessore già dopo dieci minuti”.

Colley: “Non l’ho visto. Non so che tipo di infortunio sia”.

Foto: Instagram ufficiale Sampdoria