Un’altra brutta notizia per la Samp, si è fermato Sabiri. Il fantasista marocchino è stato costretto a lasciare durante la gara contro l’Udinese, sostituito da Verre dopo l’intervallo. Problemi alla coscia sinistra per Sabiri che saranno valutati nelle prossime ore, nella speranza che non sia una cosa seria.

Foto: Twitter Samp