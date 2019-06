Sportitalia (ore 23.20): Karamoh, il Parma dopo gennaio…

Yann Karamoh potrebbe diventare un nuovo giocatore del Parma. L’attaccante esterno di proprietà dell’Inter, che nell’ultima stagione ha giocato al Bordeaux, piace ai ducali da tempo, come vi avevamo raccontato in esclusiva lo scorso gennaio. Come riferito da Sportitalia alle ore 23.20, il Parma dopo l’assalto dei mesi scorsi è tornato alla carica. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità al riguardo. I ducali, come già riferito, sono molto vicini anche a Kanouté del Pescara.

Foto: Instagram personale Karamoh