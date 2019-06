Esclusiva: Kanouté al Parma, accordo in dirittura. Via libera del Pescara

Il Parma è ormai a un passo da Franck Kanouté, centrocampista classe ’98 di proprietà del Pescara. Una pista che vi abbiamo anticipato in serata, ora la trattativa è in dirittura d’arrivo: un’operazione impostata sulla base del prestito con diritto di riscatto e destinata ad andare in porto. E’ infatti in arrivo il via libera del Pescara per il trasferimento al Parma dello specialista senegalese, cresciuto nella Primavera della Juve.