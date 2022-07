Sportitalia: il Lecce ai dettagli per il portiere Falcone

Wladimiro Falcone in dirittura d’arrivo a Lecce. Secondo quanto raccontato da Michele Criscitiello per Sportitalia, l’operazione con la Samp è ai dettagli. Lo diciamo anche per gli amici di Lecce che ci hanno scritto nelle ultime ore, sempre nel rispetto delle fonti (vediamo cosa accadrà adesso, dopo Frabotta, Baschirotto e Di Francesco trattativa calda…). Avevamo già indicato a sorpresa il nome di Falcone per la porta del Lecce, adesso siamo a un passo.

Foto: Sito Sampdoria