Esclusiva: Lecce, piace Ferguson. Sogno Falcone, trattativa per Baschirotto

Completata la cessione di Coda al Genoa, con la conferma ulteriore che l’attaccante non sarebbe rimasto in Salento, il Lecce ora vuole chiudere diversi colpi. Per il centrocampo piace Lewis Ferguson, 23 anni, centrocampista centrale e all’occorrenza trequartista, due anni di contratto ancora con l’Aberdeen. Il profilo è stato studiato e promosso, i contatti sono in corso. Confermiamo la trattativa per Federico Baschirotto, terzino destro 25enne dell’Ascoli. Aggiungiamo un nome per la porta: il sogno è Wladimiro Falcone che alla Samp è in concorrenza con Audero e che vorrebbe giocare. Falcone è la prima scelta del Lecce, vedremo se il club riuscirà a battere la concorrenza. Scuffet è stato proposto, ma non convince per la Serie A, anche alla luce delle recenti incompiute.