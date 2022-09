Sportitalia: il Bari ci prova per Pavoletti

Potrebbe essere del Bari il colpo dell’ultima giornata di mercato di Serie B. Come riportato da Michele Criscitiello per Sportitalia, il club di De Laurentiis esce allo scoperto per Leonardo Pavoletti, centravanti del Cagliari. C’è l’accordo tra i club ma il calciatore non è ancora convito per problemi familiari. L’eventuale uscita del centravanti in direzione Bari, potrebbe fare da apripista al ritorno di Federico Melchiorri in Sardegna, come raccontato ieri.

Foto: Instagram Cagliari