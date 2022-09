Esclusiva: Cagliari, Barba e Melchiorri. Perugia, Bartolomei e Di Carmine

Sempre molto attivo il mercato di Serie B. Il Cagliari ha virato decisamente su Federico Barba, in scadenza con il Benevento e che piace anche al Pisa, per sostituire il giovane Walukiewicz passato all’Empoli. Barba è il primo obiettivo per la difesa, ma occhio ale sorprese in attacco: può tornare Federico Melchiorri, in uscita dal Perugia. E gli umbri pensano, come già anticipato, al ritorno di Samuel Di Carmine in una trattativa con la Cremonese che comprende il centrocampista Bartolomei.

Foto: Instagram Barba