Sporting, il presidente conferma: “Bruno Fernandes? C’è l’accordo per il rinnovo”

Lo Sporting è ormai a un passo dal rinnovo di Bruno Fernandes. Il centrocampista ex Udinese e Samp, durante il mercato estivo è stato inseguito da diverse big (su tutte Tottenham, Real e le due di Manchester), ma il club di Lisbona ha fatto muro e ha respinto tutti gli assalti con la volontà di tenere il classe ’94 per questa stagione. Ecco perché, dopo le indiscrezioni di A Bola, molto presto Bruno Fernandes rinnoverà il proprio contratto con la società lusitana. La conferma arriva direttamente dal presidente dei biancoverdi, Frederico Varandas, intervenuto così alla tv ufficiale dello Sporting: “Fernandes? Il suo contratto sarà rivisto perché lo merita, si è meritato un aumento, anche perché così sarà d’esempio a tutto il mondo. È così che lavoro io: se mi dai, ti do. Siamo tutti d’accordo: agenti, giocatori e club”. Occhio al futuro, però: nell’accordo – come raccontato da A Bola – potrebbe rientrare un gentlemen agreement che favorirebbe una cessione di Fernandes al Real Madrid nell’estate 2020.

Foto: Marca