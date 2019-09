Dal Portogallo: Sporting, si avvicina il rinnovo di Bruno Fernandes. Ma il Real…

Lo Sporting vuole accelerare per rinnovare e soprattutto adeguare il contratto di Bruno Fernandes. Il centrocampista ex Udinese e Samp, durante il mercato estivo è stato inseguito da diverse big (su tutte Tottenham, Real e le due di Manchester), ma il club di Lisbona ha fatto muro e ha respinto tutti gli assalti con la volontà di tenere il classe ’94 per questa stagione. Ecco perché, secondo quanto rivela A Bola, nelle prossime settimane Bruno Fernandes potrebbe rinnovare il proprio contratto con la società lusitana. Occhio al futuro, però: nell’accordo – come si legge tra le colonne della sopracitata fonte – potrebbe rientrare un gentlemen agreement che favorirebbe una cessione di Fernandes al Real Madrid nell’estate 2020.

Foto: maisfutebol.iol