Sport: niente Barcellona per Azpilicueta, rinnoverà col Chelsea

Cesar Azpilicueta non andrà al Barcellona. Il calciatore, secondo quanto riporta Sport, rinnoverà il contratto col Chelsea per altre due stagioni. L’annuncio dovrebbe giungere nelle prossime ore. L’inizio della Premier League, fissato a questo week-end, e la volontà del calciatore di risolvere la situazione legata al suo futuro prima del via ufficiale della competizione, sono state decisive. Il difensore proseguirà dunque la propria esperienza in Premier League, tra le fila del Chelsea, club a cui è arrivato nel 2012. In questo modo, i blaugrana rimangono senza uno degli obiettivi di mercato primari per rinforzare la difesa. Il mirino si sposterà su altri profili, ma la Liga sta per iniziare e il tempo a disposizione per rinforzare la rosa scorre velocemente.

Foto: Instagram Azpilicueta