AS: Barcellona, non si sblocca Azpilicueta. Xavi chiede pazienza al difensore

César Azpilicueta è un obiettivo di mercato del Barcellona. Ma gli ultimi contrasti di mercato tra Chelsea e Barça (Raphinha e Koundé) hanno complicato i rapporti tra i club. E malgrado l’intesa totale tra lo spagnolo e i blaugrana la fumata bianca non appare vicina. Stando quanto riportato da AS, Xavi ha chiamato Azpilicueta per chiedergli di pazientare ancora per qualche giorno. La speranza del tecnico è quella di sbloccare la situazione in tempo per l’esordio in Liga della sua squadra.

Foto: Instagram Azpilicueta