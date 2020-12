Spinazzola: “Siamo un grande gruppo e chiunque gioca lo fa bene. Contento per Calafiori e per Borja”

Leonardo Spinazzola ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara vinta per 3-1 contro lo Young Boys: “Penso che l’episodio di Napoli sia isolato. Oggi abbiamo fatto un grande primo tempo, di grande qualità. Dopo andati sotto e abbiamo reagito alla grande. E’ una conferma di questa squadra che è un grande gruppo e chiunque gioca lo fa bene. Il modulo è già definito, in allenamento ci alterniamo e quindi sappiamo bene i tempi e le giocate. Ci troviamo bene con tutti”.

I 19 tiri in totale della Roma, un tiro nello specchio subito, la crescita di Borja Mayoral e il gol di Calafiori. Cosa scegli?

“Calafiori. Sono molto contento per lui. Ha provato nel primo tempo un grande tiro e per poco non faceva un grande gol. Ci ha riprovato trovando un super gol. Sono felice anche per Borja perchè è entrato molto meglio in squadra, tiene la palla, fa salire la squadra. Ci sta dando una grande mano anche lui”.

Foto: Twitter ufficiale Roma