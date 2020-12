Roma, 3-1 allo Young Boys e primo posto in ghiaccio. E che gol del 2002 Calafiori!

Vince per 3-1 la Roma sugli svizzeri dello Young Boys, è matematicamente prima nel gruppo A di Europa League con una giornata d’anticipo.

All’Olimpico sono gli ospiti a passare in vantaggio per primi, al 34′ è l’attaccante Nsame ad andare in gol. Rapida e rabbiosa la reazione della Roma che prima dell’intervallo pareggia con Borja Mayoral.

Al 59′ sugli sviluppi di un calcio di punizione il 2002 Riccardo Calafiori sfrutta un pallone vagante e col sinistro buca l’estremo difensore svizzero, è il suo primo gol in giallorosso.

All’81’ Edin Dzeko fissa la gara sul 3-1, la Roma sale a 12 punti, seguita a 7 dallo Young Boys, il Cluj è terzo a quota 5, chiude il Cska Sofia a 2.

Foto: il Romanista