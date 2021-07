Spezia, niente avventure. Perché Maran è il favorito da ieri pomeriggio

Rolando Maran è da ieri pomeriggio il grande favorito per la panchina della Spezia. Tutto questo dopo aver assistito per quattro-giorni-quattro (quelli di Hakimi al PSG e non al Chelsea) all’improbabile nomina di Francesco Farioli, definito la grande sorpresa. Nulla contro il giovanissimo allenatore che ha qualità e potrà dimostrarle, semplicemente non c’erano e non ci sono le condizioni per un’avventura del genere dopo l’addio a Italiano. Non soltanto il rischio di puntare su un ragazzo inesperto, ma anche le problematiche regolamentari e di patentino. Riepilogando: già diversi giorni fa vi avevamo raccontato che non ci sarebbero state chance per Giampaolo, aveva detto no, aggiungendo che l’opzione Tedesco sarebbe stata in salita. Ecco così Maran, in pole da ieri pomeriggio, con concrete e fondate possibilità di diventare l’erede di Italiano dopo aver risolto il contratto che lo lega al Genoa.

Foto: Twitter Cagliari