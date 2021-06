Esclusiva: Spezia, contatti in corso con Maran

Lo Spezia cerca un allenatore dopo la risoluzione con Vincenzo Italiano. Vi abbiamo raccontato come Giampaolo abbia già detto no, mentre Tedesco è una scelta complicata. Nelle ultimissime ore ci sono stati contatti con Rolando Maran, ancora sotto contratto con il Genoa. Pecini spinge per un profilo giovane, ma ci sono perplessità, i tifosi vorrebbero Nicola per il passato, presto arriveremo alla soluzione definitiva.

Foto: Twitter Cagliari