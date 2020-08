Spezia, il presidente Chisoli: “Italiano? Proveremo a tenerlo, normale sia corteggiato”

Il presidente dello Spezia, Stefano Chisoli, ha commentato così a Radio Kiss Kiss il futuro dell’allenatore Vincenzo Italiano, seguito dal Genoa: “Abbiamo intenzione di proseguire con mister Italiano in panchina, ci siamo sentiti questa mattina e abbiamo parlato della condivisione del progetto tecnico. Stiamo facendo di tutto per trattenere il mister con noi, ma è normale che un allenatore in grado di vincere tre campionati di fila sia ambito da grandi piazze”.

Foto: sito ufficiale Spezia