Esclusiva: il Genoa ci proverà per Italiano. Ma c’è un altro scenario

Il Genoa aspetta Vincenzo Italiano, prima scelta per la panchina. Cosa accadrà se, con lo Spezia promosso in Serie A, il suo attuale club decidesse di non liberarlo? Ci sarebbe una soluzione da tenere in considerazione, ecco lo scenario. Il Genoa potrebbe non affondare per Maran o altre piste, ma andare diversamente su Roberto D’Aversa che il direttore sportivo Faggiano conosce bene per averlo avuto nel fortunato ciclo di Parma. E a quel punto Fabio Liverani, fresco di rottura con il Lecce, sarebbe libero proprio per il Parma che -come anticipato – lo aveva cercato in tempi non sospetti. E Carli lo avrebbe voluto portare a Cagliari. Quindi, aspettiamo la decisione di Italiano e su Italiano, prima scelta del Genoa, tenendo conto di altri possibili scenari.

Foto: sito ufficiale Spezia