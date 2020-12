Spezia-Bologna: le formazioni ufficiali

Ecco le scelte definitive dei due allenatori per Spezia-Bologna, sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A 2020-21, la squadra di Italiano gioca al “Picco” per la prima volta nella massima serie:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Chabot, Erlic, Marchizza; Estevez, Agoumè, Maggiore; Agudelo, Nzola, Gyasi.

All. Italiano.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Paz, Tomiyasu; Medel, Dominguez; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.

All. Mihajlovic.

