Domani ci sarà il debutto dello Spezia in Serie A al “Picco”

Il 16 dicembre 2020 è segnata sul calendario come una data storica per lo Spezia. Dopo quella del debutto in A, domani sera la squadra di Vincenzo Italiano disputerà, per la prima volta nella sua storia, una partita del massimo campionato italiano al “Picco”.

I lavori nell’impianto di Via Fieschi sono terminati, purtroppo Terzi e compagni non potranno avere la spinta del pubblico di casa, si dovrà attendere ancora per vedere la Curva Ferrovia piena, ma la speranza è che la città possa tornare presto ad abbracciare la squadra.

Foto: sito Spezia ufficiale