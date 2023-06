Spezia-Alvini, la svolta di due giorni fa. E il sì della proprietà americana

Un po’ di confusione è stata fatta perché lo Spezia è andato su diversi obiettivi prima di chiudere il cerchio. Ieri vi abbiamo raccontato come si aspettasse il rientro della proprietà americana per mettere la parola fine al capitolo “nuovo allenatore”, aggiungendo – sempre ieri – la pole per Massimiliano Alvini dopo la svolta Baroni che aveva scelto il Verona. Altri nomi sarebbero stati da seconda fila, adesso l’ex Cremonese si libererà dal suo vecchio club e raccoglierà l’eredità di Semplici in Liguria.

Foto: Instagram Cremonese