Spezia, Alvini: “Sappiamo qual è il percorso. L’obiettivo è la Serie A”

Nella giornata odierna, Massimiliano Alvini è stato presentato come nuovo allenatore dello Spezia. L’ufficialità è arrivata qualche giorno fa, anche se la notizia era nell’aria da un po’ di tempo. “Vogliamo essere pronti – dice l’ex Perugia in conferenza stampa – per fare un campionato di vertice per tornare in Serie A, voglio fare il massimo e lavorare per ottenere il meglio possibile, sappiamo qual è il percorso, quali sono le aspettative e che l’obiettivo è tornare in Serie A”. Poi parla della retrocessione: “È sempre dolorosa, non me l’aspettavo, ma il calcio è imprevedibile. – continua Alvini – Essere qui e poter programmare la stagione con lo Spezia è motivo di entusiasmo, piacere e soddisfazione”. Chiude parlando dello stadio, il Picco: “Venire a giocare qui è sempre stato bello, è uno stadio tosto che spinge e mi auguro possa farlo anche quest’anno. Credo molto nel rapporto squadra-società-tifoseria, una miscela fantastica perché non esiste calcio senza i propri tifosi, senza che una curva ti trascini, il pubblico vuole godere e identificarsi con la squadra”.

Foto: Instagram Alvini