Spareggio salvezza, anche Toti Presidente Regione Liguria contro sede di Udine

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti contro la designazione di Udine come sede dello spareggio salvezza tra Spezia e Verona. A seguire il comunicato:

“Disputare la partita di spareggio per la permanenza dello Spezia in serie A contro il Verona a Udine non rappresenta soltanto uno svantaggio sportivo per la squadra ligure, vista la distanza tra le due città dall’impianto sportivo prescelto che andrebbe a penalizzare sensibilmente la squadra ligure a più di 500 chilometri dal “Friuli”, ma rappresenta una scelta rischiosa anche dal punto di vista dell’ordine pubblico.

I tifosi spezzini e quelli del Verona infatti sarebbero costretti a compiere 162 chilometri di strada insieme per raggiungere lo stadio, il tratto che da Padova va a Udine.

Per questo, come scritto in una lettera inviata alla Lega Calcio, auspichiamo che durante il Consiglio di Lega Serie A venga scelto un impianto che tuteli la sicurezza e l’imparzialità.

Il campo di Reggio Emilio garantirebbe, ad esempio, anche l’equidistanza”.

L’intervento di Toti è sulla scia di quello del Sindaco di La Spezia, su posizioni analoghe. E precede la probabile decisione della Lega di spostare la sede proprio a Reggio Emilia, come auspicato da tutte le parti in causa. Infatti la designazione di Udine scontenterebbe pure l’Hellas Verona.