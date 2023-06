Sindaco La Spezia: “Giocare lo spareggio a Udine è un’offesa a tifosi e città. La Lega riveda la decisione”

Domenica 11 giungo alle ore 20:45 si giocherà lo spareggio salvezza tra Spezia e Hellas Verona. E la Lega ha designata la Dacia Arena di Udine come stadio per ospitare la partita. Sull’argomento ha parlato anche il sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini: “La scelta della Dacia Arena di Udine per giocare lo spareggio tra Spezia e Verona è un’offesa ai tifosi spezzini e una mancanza di rispetto per la città e la nostra provincia. Queste partite valgono la storia di un club e di un territorio e la scelta del campo deve essere presa con attenzione e risultare un territorio neutro per tutti -ha scritto il sindaco Peracchini nella nota- Il percorso pone problemi di sicurezza e ordine pubblico perché c’è il rischio evidente che le due tifoserie possano incontrarsi durante il tragitto e i rapporti tra i tifosi vanno considerati”.

Foto: Instagram Peracchini