Spalletti su Mertens: “Non è stato il Napoli a non volerlo! Raspadori? Con lui nella giusta direzione”

Luciano Spalletti ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, nel corso della quale, tra gli altri temi, ha parlato anche di mercato, e in particolare di Giacomo Raspadori e Dries Mertens. Sul primo si è espresso in questo modo: “Non è un mio giocatore, è un ragazzo che avrebbe tutte le caratteristiche per darci una mano. Giovane, forte, versatile in tutti i ruoli dell’attacco, intelligente e soprattutto educato. Ha personalità, e noi ne abbiamo persa un po’ nel passaggio da un ciclo all’altro. Vediamo, con lui saremmo nella giusta direzione. Sarebbe il sostituto naturale di Mertens”.

Il tecnico, subito dopo, ha parlato di Mertens: “Perché è andato via? Chiariamo, non sono stato io, non è stato il club a non volerlo con noi. Mertens avrebbe potuto darci una grande mano. Ma la società gli ha fatto una proposta e lui non ha accettato. Mi tengo fuori da queste dinamiche, è giusto così”.

Foto: Twitter Napoli