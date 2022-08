Esclusiva: Raspadori, contatto diretto De La-Carnevali. Il Napoli lavora per chiudere

Per Giacomo Raspadori c’è solo il Napoli. Non ci risultano, almeno per ora, irruzioni della Juve alle prese con altre decisioni. A maggior ragione non ci sono stati incontri. Andiamo oltre: in serata contatto diretto tra De Laurentiis e Carnevali, il Napoli lavora per chiudere presto. Forse a prescindere da una cessione illustre nelle prossime ore. Raspadori è una priorità, il Sassuolo intanto si è mosso anche in giornata con l’Inter per Pinamonti.

Foto: Twitter Azzurri