Spalletti: “Stasera preparo il latte alle renne. E ricordo le domande di inizio campionato”

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dell’andata degli ottavi di Champions, domani a Francoforte. “A che punto è il bimbo Luciano che aspetta di scartare i regali di Natale? La sera prima è una festa per me, devo dare il latte alle renne. Vedremo se riusciremo a scartare i regali oppure no. L’allenatore dell’Eintracht ha detto che facciamo un calcio anti-italiano? È un luogo comune, magari a tratti sono scelte. E comunque non mi fido di voi e delle vostre domande, soprattutto se penso all’inizio del campionato quando si diceva che probabilmente non saremmo entrati in Champions. Ora mi dite tutto l’opposto, meglio non fidarsi. Ci sta di restarci male. Noi sappiamo di avere potenzialità come il nostro avversario. Domani dobbiamo tentare di prendere la gara in mano, fare gioco, farla circolare, provare a fare gol e comandare la partita”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli