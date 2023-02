Spalletti: “Abbiamo il 50% di passare. La gioventù di Kvara e Osimhen va fatta maturare”

Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League in programma domani sera tra Eintracht Francoforte e Napoli, valida per l’andata degli ottavi di finale della competizione: “Conosco abbastanza bene i miei calciatori, anche che uomini sono i miei. Mi aspetto che sappiano interpretare bene la partita. Loro hanno più esperienza di noi nelle partite dentro o fuori, ma nelle ultime partite di campionato abbiamo provato a sviluppare questo. Giocare senza pensare al piccolo margine che ci siamo ritagliati in campionato. Dove vogliamo arrivare? Ad inizio campionato dicevano che non saremmo entrati in Champions League, ora mi dite tutto l’opposto, meglio non fidarsi. Sappiamo di avere potenzialità come il nostro avversario. Glasner ha detto bene, che il Napoli è una squadra forte, ma che ha possibilità di passare il turno. Ha il 50% di vincere nella doppia sfida. Io la penso come lui”.

Su Kvaratskhelia e Osimhen: “Sono due di quelli che hanno veramente l’estro, la fantasia, la qualità per mandare segnali al calcio mondiale. Allo stesso tempo sono due ragazzi giovanissimi, Giuntoli e De Laurentiis sono stati bravi a sceglierli, ora questa gioventù va ancora plasmata, fatta maturare. Quello di domani sera sarà un evento da sfruttare, loro secondo me la sapranno interpretare, la partita di domani. Non è lecito avere paura. Vedremo le giocate che solamente chi è a questo livello sa fare”.