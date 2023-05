Spalletti e l’ipotesi Juve: “Io parlo solo di quest’anno”

Ieri sera vi abbiamo raccontato che Giuntoli aspetta di essere liberato per la Juve e che il suo sogno sarebbe quello di continuare a lavorare con Spalletti, ma sempre tenendo conto del contatto oneroso che lega Allegri ai bianconeri fino al 2025. In conferenza stampa hanno chiesto a Spalletti se può scartare l’ipotesi Juve per i prossimi tre anni visto l’amore che i tifosi del Napoli hanno nei suoi riguardi. E lui ha risposto così: “Io stato già ripagato, sono a posto, ogni anno alla mia età devo rifare l’inventario di quello che mi gira per il cervello. Posso parlare solo di quest’anno, ma dopo che l’ha detto il presidente”.

Foto: spalletti twitter napoli