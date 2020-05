Spal, parla Colombarini: “L’addio di Vagnati? Scelta legittima e dettata dall’ambizione”

Simone Colombarini, patron della SPAL, è intervenuto sul sito ufficiale del club ferrarese commentando l’addio del ds Davide Vagnati (promesso sposo del Torino): “Il rapporto che ci lega a Davide è iniziato tanti anni fa, quando ancora eravamo la Giacomense. E’ stato uno degli artefici dei grandi successi della SPAL e il rapporto tra di noi è molto buono. Le strade si dividono, ma il rapporto resta ottimo. Io e il presidente Mattioli siamo qui soprattutto per passione, per fare qualcosa per la nostra città. Davide è un professionista, s’è avvicinato al nostro mondo, ha dato un enorme contributo alla nostra causa, ma resta un professionista e ha deciso di fare del calcio la propria vita, non solo la propria passione. E’ normale che a volte l’ambizione possa portare a fare delle scelte come quella fatta da Davide. Una scelta legittima, che va per lui nella direzione di una carriera sempre più promettente in questo mondo. Noi non possiamo certo pensare di mettere il bastone tra le ruote a Davide e con tanta malinconia non possiamo che augurargli il meglio sperando anche di collaborare in futuro”, ha chiuso Colombarini.

Foto: Twitter ufficiale Spal