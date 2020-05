Vagnati-Torino: tutto ok, ma dal 16 aprile. Fares nome forte della lista (con Bonaventura)

Davide Vagnati è sempre più vicino al Torino: in queste ore, infatti, non sarebbe stato fatto un passo indietro. Vagnati è promesso sposo del Toro come nuovo direttore sportivo almeno dal 16 aprile scorso, quando Michele Criscitiello su Sportitalia annunciò la svolta con assoluta certezza. Infatti, qualche giorno fa, Vagnati ha deciso di anticipare la risoluzione con la Spal, altro chiarissimo segnale. Quella sera si disse anche che non sarebbe stato comunque in discussione il futuro del ds granata Bava, che resterà con un altro ruolo. Quindi, il balletto di queste ore non ha motivo di esistere. O meglio: ha motivo da parte di chi ne ha necessità soltanto per giustificarne (?) il ritardo. Confermiamo, come scritto qualche sera fa, che Mohammed Fares – in uscita sempre dalla Spal – è un nome forte (fortissimo) per la corsia mancina, mentre è stata formalizzata una proposta a Giacomo Bonaventura in scadenza con il Milan e in attesa di una risposta.