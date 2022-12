Southgate: “Sterling? La famiglia viene prima di tutto. Non so se riuscirà a tornare, non lo forzeremo”

Come raccontato, l’attaccante dell’Inghilterra, Raheem Sterling è tornato a Londra per assistere alla sua famiglia, che ha subito una rapina da malviventi armati. Il giocatore ha lasciato il ritiro dell’Inghilterra in Qatar per raggiungere i suoi cari.

Della vicenda ha parlato il CT dell’Inghilterra, Southgate: “La priorità è che stia con la sua famiglia e noi lo sosterremo e gli daremo tutto il tempo di cui ha bisogno. Non so se potrà tornare, non voglio metterlo sotto pressione. A volte il calcio non è la cosa più importante, la famiglia viene prima di tutto”.

