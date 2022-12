Rapina a casa di Sterling. Ladri hanno minacciato la famiglia del calciatore. Per questo l’attaccante ha lasciato il ritiro dell’Inghilterra

Prima della gara tra Inghilterra e Senegal avevamo raccontato dell’assenza di Sterling con la Nazionale dei Tre Leoni. L’attaccante aveva lasciato il ritiro inglese le ore precedenti al match, per motivi familiari.

Rai Sport ha riportato il motivo della partenza del giocatore. Nelle scorse ore, la villa dell’attaccante del Chelsea è stata presa d’assalto da un commando di rapinatori, che armati, hanno minacciato la compagna e la famiglia del giocatore.

Sterling ha preferito tornare a Londra per stare vicino ai suoi familiari ma con ogni probabilità, potrà essere a disposizione per sabato prossimo, quando ci sarà la sfida contro la Francia per i quarti di finale.

Foto: twitter Euro 2020