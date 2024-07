Soulé stasera. Poi tocca a Varane. Per Dovbyk sempre più Roma

Matias Soulé sta per sbarcare a Roma, pronto per la sua nuova avventura giallorossa. Le cifre sono quelle che vi abbiamo svelato mercoledì scorso (26 milioni base fissa, 4 milioni di bonus più percentuale del 10 per cento da eventuale futura rivendita). Domani visite, De Rossi non vede l’ora di abbracciarlo. Nelle prossime ore è atteso anche l’arrivo di Varane a Como: contratto biennale e svolta per noi lo scorso 5 luglio quando vi avevamo raccontato l’improvvisa riapertura verso il club lombardo dopo un periodo di stand-by. Presto toccherà a Dovbyk, la Roma ha le carte in mano e il vento sempre più a favore: l’Atletico Madrid è da giorni fuori dai giochi, l’attaccante ucraino ha scelto De Rossi e ha un accordo sull’ingaggio da 3,5-4 milioni a stagione. Adesso occorre perfezionare l’intesa con il Girona, ricordando la famosa clausola da 40 milioni: per Dovbyk è sempre più Roma…

Foto: Sito Girona