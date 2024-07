Il retroscena: Fabregas in pressing, Varane ci pensa

Raphael Varane sarebbe un grande colpo a parametro zero per il Como. La novità delle ultimissime ore è che per il difensore classe 1993 svincolato prosegue il pressing di Fabregas e c’è stata un’apertura da parte dello specialista francese. Non ci sono firme o accordi immediati, Varane ha altre proposte, ma rispetto a qualche giorno fa gli scenari sono un po’ cambiati in attesa di una decisione definitiva.

Foto: Twitter Varane