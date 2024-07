Soulé alla Roma, le cifre del trasferimento

Dalla svolta di mercoledì scorso all’annuncio ufficiale: Matias Soulé è un nuovo calciatore della Roma. Una trattativa che vi abbiamo raccontato nei minimi dettagli, dalle richieste iniziali della Juve, passando dallo scatto richiesto da De Rossi fino al suo arrivo nella Capitale. Di seguito la nota pubblicate dal sito bianconero con le cifre: “Torino, 30 luglio 2024 – Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società AS Roma per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matías Soulé Malvano a fronte di un corrispettivo di € 25,6 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 4 milioni.

Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a € 22,4 milioni, al netto degli oneri accessori”.

Foto: sito Roma