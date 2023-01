Sottil su Thauvin: “Lo aspetto a braccia aperte. È un calciatore con grandi qualità”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro l’Hellas Verona, il tecnico dell’Udinese, Andrea Sottil, ha così parlato di Florian Thauvin, in arrivo a Udinese dopo l’infortunio di Gerard Deulofeu.: “Dispiace per Deulofeu che per noi è un giocatore molto improntate. Gli auguro di tornare presto sui campi e di darci una mano. Thauvin? Lo dico sempre, questa è una società di livello attenta a non essere mai sguarnita e attenta alle esigenze. Credo che in questi due giorni la trattativa sarà chiusa e aspetto a braccia aperte questo giocatore con grandi qualità e anche credo assolutamente venga con grandi motivazioni”.

Foto: Instagram Thauvin