Sottil: “La testa è solo al Monza. Non penso al turnover né alla Fiorentina”. E su Beto…

Andrea Sottil, alla vigilia della sfida della sua Udinese contro il Monza, ha presentato la partita a Udinese TV. In particolare, l’allenatore si è espresso sulle scelte di formazione: “Tre gare in poco più di una settimana? Non sono abituato a pensare a questo. Ragioniamo partita per partite, per me l’obiettivo è andare a Monza e fare una grande prestazione. Ci siamo preparati bene, i ragazzi sono molto vogliosi di fare un risultato. Dopo il Monza, poi, penseremo alle altre. Giocherà l’undici più pronto per questa partita senza pensare alla Fiorentina. I ragazzi scalpitano, voglio avere dei dubbi fino alla fine per scegliere la formazione, non penso a discorsi di turnover. Dico anche che prima della Fiorentina avremo quasi cinque giorni per recuperare, c’è tutto il tempo. Beto? Sta bene, è pronto anche per iniziare la gara eventualmente”.

Foto: Sito Udinese