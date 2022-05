Soncin: “Fa parte del gioco, ma mi disturba come vengono messe giù certe notizie”. Intanto confermati i rumors su Henry

Andrea Soncin, allenatore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari: “Mi disturba come vengono messe giù certe notizie. Fa parte del gioco, ma io non sono qui per me stesso, ma sul Venezia. Sono focalizzato sul campo e sulla partita di domenica. Non sappiamo come il Cagliari si presenterà al campo. C’è il clima giusto fra i ragazzi, siamo molto determinato nel chiudere bene davanti al nostro pubblico. Dobbiamo finire nel modo migliore. Ci sarà occasione per qualche giovane di far parte del gruppo squadra visto che c’è qualche acciacco. Ebuehi ha un problema fisico e non ci sarà. Non è ancora il momento dei bilanci, con un pizzico di fortuna potevamo pareggiare a Palermo o vincere a Roma, ma con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Si è fermato Aramu e non ci saranno Henry e Nsame.

Per Thomas è una decisione del club, i rumors di mercato sono veri. Lui voleva essere in campo, la società ha deciso di preservarlo. Nsame si sposa, se fosse stata una partita decisiva per noi avrebbe rimandato. Così si è deciso di autorizzarlo. È un’occasione per valutare altre soluzioni, per Henry ci sono diverse cose in ballo. L’intento è quello di evitare che si faccia male. Il gruppo si è allenato in maniera positiva, si tratta di creare una motivazione e di trovare i giocatori giusti per l’ultima partita. Ma ho trovato buona disponibilità. Posso dire assolutamente che il Venezia farà la sua parte. Lo stesso abbiamo fatto a Roma, poteva essere anche peggio. La notizia era arrivata da poco e la notizia non era preventivabile“.

Il tecnico, dunque, ha confermato quanto vi abbiamo raccontato tre giorni fa: non mancano richieste per Thomas Henry.

