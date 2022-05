Esclusiva: Henry, probabile addio al Venezia. Sirene dalla Premier

La retrocessione del Venezia probabilmente coinciderà con l’addio di Thomas Henry. L’attaccante francese classe 1994 era arrivato la scorsa estate dopo una volata con il Genoa, operazione da circa 6 milioni. Una buona operazione considerato che Henry ha confermato tutto il suo valore, pur all’interno di una stagione che nel girone di ritorno di è complicata per la sua squadra.

Bottino importante, 9 gol e 3 assist: pur essendo titolare di un contratto fino al 2024, il suo futuro sarà altrove. Stanno per bussare un paio di club dalla Premier con un’offerta di circa 15 milioni: una plusvalenza per il club lagunare e un futuro prestigioso per Henry.

Foto: Twitter Venezia