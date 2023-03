Somma: “Mi dimetto, scelta irrevocabile. Non sono in grado di gestire questo Foggia e mi faccio da parte”

Dopo la sconfitta interna contro il Monterosi, Mario Somma ha annunciato le sue dimissioni irrevocabili da allenatore del Foggia: “Non ci sono domande da fare. Comunico che sono qui a fare le dimissioni irrevocabili e c’è poco altro da dire. È stata un’esperienza bellissima e mi spiace aver dato una brutta giornata a questi tifosi. Non sono più in grado di gestire questa rosa e mi faccio da parte. Foggia avrà un tifoso in più e ringrazio tutti per come sono stato accolto”. Nei giorni scorsi c’è stato una tentativo di disgelo tra il patron Canonico e Gallo. Ma oggi c’è stata contestazione verso tutti, situazione che verrà delineata nelle prossime ore.

Foto: Instagram Foggia