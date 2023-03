Il retroscena: Foggia, prove di disgelo tra Canonico e Gallo

Il Foggia è lanciato verso i playoff e vuole raggiungere la migliore posizione possibile. Attualmente è quinto con 52 punti, il Pescara terzo è a soli due punti. Sabato nuovo impegno casalingo contro il Monterosi. Poco più di un mese fa le dimissioni di Fabio Gallo e l’arrivo di Somma in panchina. Un addio tra le polemiche, botta e risposta, l’annuncio via social dell’allenatore, la risposta del patron Canonico. Adesso la novità è che tra Canonico e Gallo il disgelo è in corso, si sta provando a chiarire per un riavvicinamento che non è escluso in futuro possa portare a ulteriori novità.

Foto: sito Foggia