Solo Milan, niente Manchester United: Fofana ora è ufficiale!

Youssouf Fofana al Milan: ora è anche ufficiale. Per noi la svolta, dopo quanto accaduto nei mesi precedenti in relazione al forte interesse rossonero per il centrocampista classe 1999, risale al 27 giugno. Quel giorno, dopo aver svelato il trasferimento di Khephren Thuram alla Juventus, aggiungemmo che il Milan sarebbe uscito allo scoperto per Fofana. È stato un lungo inseguimento, ma dal lieto fine. Questo il comunicato: “AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Youssouf Fofana dall’AS Monaco. Il centrocampista francese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028. Nato a Parigi (Francia) il 10 gennaio 1999, Youssouf cresce nei Settori Giovanili francesi, prima di approdare allo Strasburgo con cui debutta tra i professionisti e totalizza 41 presenze e 4 reti, vincendo una Coupe de la Ligue. Nel gennaio 2020 passa al Monaco, con cui disputa 175 partite condite da 7 gol e 15 assist. Youssouf, dopo aver completato la trafila nelle selezioni giovanili della Francia, nel settembre 2022 debutta in Nazionale maggiore, con cui vanta 21 presenze e 3 gol. Fofana indosserà la maglia rossonera numero 29″.

Foto: instagram Milan